Sultanbeyli’de Atlaspark AVM’de korkunç olay: Üçüncü kattan zemine düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sultanbeyli’de Atlaspark AVM’de korkunç olay: Üçüncü kattan zemine düştü

İstanbul Sultanbeyli Atlaspark AVM'de yürüyen merdivenlerden düşen M.Y., ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayın nedenini araştırıyor.

Sultanbeyli'deki Atlaspark AVM'de bir erkek şahıs, 3. kata çıkan yürüyen merdivenlerden zemine düştü. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Sultanbeyli'de bulunan Atlaspark AVM'de saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

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İddiaya göre, M.Y. adlı erkek şahıs, alışveriş merkezinin 3. katına çıktığı sırada yürüyen merdivenlerden düştü. Zemine düşen M.Y.’yi gören vatandaşlar büyük bir panik yaşadı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.Y. sağlık görevlileri tarafından ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

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İNTİHAR MI? KAZA MI?

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

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Öte yandan, yürüyen merdivenlerden düşen şahsın yerde yattığı anlar ve yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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