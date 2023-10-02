Sultanbeyli'de eve giren hırsız suçüstü yakalandı

Sultanbeyi'de hırsızlık yapmak için bir eve giren kişi bekçiler tarafından suçüstü yakalandı. O onlar cep telefonu kamarasına saniye saniye kaydedildi.

KAYNAK: İHA
Sultanbeyli'de eve giren hırsız suçüstü yakalandı

Olay, saat 01.00 sıralarında İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Mimarsinan Mahallesi, Hikmetyar Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen bir şahıs hırsızlık yapmak için iki katlı bir evin duvarından atlatarak eve girdi.

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İki katlı eve hırsızlık için girildiğini gören çevredeki mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler yönlendirildi. Evin duvarından atlayıp kaçmak isteyen hırsız bekçi ekipleri tarafından yakalandı.

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