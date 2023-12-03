Sultanbeyli'de evin çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Yangın 23.30 sularında Akşemsettin Mahallesi Nazlı Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi.

İddiaya göre binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. ,

Yangını gören vatandaşlar sokağa dökülürken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem aldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.