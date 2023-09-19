Sultanbeyli'de orman yangını

Sultanbeyli'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Sultanbeyli'de orman yangını

İlçedeki ormanlık alan, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ormanlık alanda helikopter destekli söndürme çalışmaları yapılıyor.

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