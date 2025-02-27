Sultanbeyli’de Ramazan hazırlığı

Kaynak: İHA
Sultanbeyli’de Ramazan hazırlığı

İstanbul'da Ramazan-ı Şerif öncesinde tüm camilerde detaylı temizlik çalışmaları başladı. Halıların yıkanmasına, şadırvanlardan lavabolara kadar kapsamlı temizlik yapılıyor. Gül suyu dökülen camiler mis kokusuyla Ramazan'a hazır.

Sultanbeyli Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ilçe genelindeki tüm camilerde kapsamlı temizlik yapıyor. Vatandaşların, Ramazan ayının manevi atmosferini en güzel şekilde yaşaması ve ibadetlerini rahatlıkla eda edebilmesi için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

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CAMİLERDEN GÜL KOKUSU YAYILIYOR

İlçe genelindeki tüm camileri titizlikle temizlediklerini vurgulayan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Cami avlusundan halıların yıkanmasına, şadırvan ve lavaboların temizliğinden gül suyuna varıncaya kadar özenli temizlik yapıyoruz.

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Cami Temizlik Ekiplerimize, genel temizlik işleri personellerimizi de takviye ederek tüm camilerimizde kapsamlı bir temizlik hizmeti sürdürüyoruz.

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Vatandaşlarımızın, hem Ramazan'ın manevi atmosferini en güzel şekilde yaşaması hem de ibadetlerini rahatlıkla eda edebilmesi için çalışıyoruz.

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Şimdiden Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun" dedi.

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