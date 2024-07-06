Sultanbeyli’de trafikte kavga: Otomobilin önünü kesip kaputun üstüne yattı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sultanbeyli’de trafikte kavga: Otomobilin önünü kesip kaputun üstüne yattı!

Sultanbeyli’de bir servis minibüsü şoförü, trafikte kavga ettiği sürücünün otomobilinin önünü kesti. Minibüsten inen şoför, otomobilin üzerine yürüyerek sürücünün dışarıya çıkmasını istedi. Otomobil sürücüsü inmeyince ön kaputun üzerine yatarak gitmesini engel oldu. Korku dolu anlar, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Trafikte akıl almaz kavga

Sultanbeyli TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde, dün akşam saatlerinde 34 LUY 117 plakalı minibüsün şoförü, trafikte kavga ettiği otomobil sürücüsünün önünü kesti.

Minibüsün içerisinden inen şoför, otomobil sürücüsünün üzerine gitti. Sürücü ise geri giderek adamın yanından uzaklaşmaya çalıştı. Minibüs şoförü otomobil sürücüsünü durdurmak için kaputun üzerine yatarak arabadan aşağı inmesini istedi.

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ANBEAN KAYDEDİLDİ

Sürücünün yanında oturan kadın ise aşağıya inmemesi için adama uyarılarda bulundu. Otomobil sürücüsü bir yandan polisi ararken yanında bulunan kadın da o anları cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, minibüs şöförünün aşağıya indiği, otomobilin üzerine doğru yürüdüğü kaputun üzerine yatıp gitmesini engellediği görülüyor. Bu esnada otomobildeki kadının sürücüye inmemesini söylediği görülüyor.

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