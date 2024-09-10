Sultanbeyli'deki silahlı kavgada hayatını kaybeden baba ve kızının cenazeleri defnedildi

Gürbüz Caddesi'nde yaşanan olayda, 52 yaşındaki Aytaç Ağbaba ve 24 yaşındaki kızı Berivan Ağbaba'nın cenazeleri, Abdurrahman Gazi Camii'ne getirildi. Cenaze töreni sırasında Berivan Ağbaba'nın tabutunun üzerine gelinlik bırakıldı.
İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından cenazeler Osmangazi Mezarlığı'nda defnedildi. Baba ve kızının yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, olayın şokunu yaşadılar.
Dün akşam saatlerinde, esnaf E.B. ile Aytaç Ağbaba arasında market ürünleri fiyatları yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüş, E.B.'nin açtığı ateş sonucu Aytaç Ağbaba olay yerinde hayatını kaybetmiş, kızı Berivan Ağbaba ise hastanede yaşamını yitirmişti. Zanlı E.B., olayın ardından Sancaktepe'deki evinde gözaltına alındı.