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Sultangazi'de hafriyat kamyonu yan yattı: 1 yaralı

İstanbul Sultangazi’de bir hafriyat kamyonu, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yoluna girerken sürücüsünün kontrolden çıkması sonucu yan yattı. Kazada kasadaki hafriyat yola saçılırken, sürücü de yaralandı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 12:27
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Sultangazi Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafriyat kamyonu yan yattı: 1 yaralı

Sultangazi'de hafriyat kamyonu yan yattı: 1 yaralı
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İstanbul Sultangazi’den Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu üzerinde seyir halindeyken sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu yan yattı. Şoförün yaralandığı kazada kasadaki hafriyat yola saçıldı. Devrilen hafriyat kamyonu havadan görüntülendi.

Olay, bugün saat 10. 00 sıralarında Sultangazi Habibler’den Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Ordu yönetimindeki 15 EH 080 plakalı hafriyat kamyonu Sultangazi Habipler yönünden Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yoluna girerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Kazada sürücü aracın içerisinde sıkışırken, kamyonunun kasasındaki molozlar ise yola saçıldı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan hafriyat kamyonunun sürücüsü Ramazan Ordu, itfaiye ekiplerinin çabası ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü Ordu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan hafriyat kamyonu ise havadan görüntülendi.

 


(Kaynak: İHA)

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