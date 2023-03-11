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Sultangazi’de beton mikseri otomobilin üzerine devrildi: 2 yaralı

Sultangazi’de kontrolden çıkan beton mikseri otomobilin üzerine devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 16:38
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Sultangazi’de feci kaza: 2 yaralı

Sultangazi’de beton mikseri otomobilin üzerine devrildi: 2 yaralı
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İHA'nın haberine göre, İstanbul Sultangazi’de sürücüsünün seyir halinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarpan beton mikseri otomobilin üzerine devrildi. Kaza sonrası araçlarda sıkışan 2 yaralı itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Gültekin yönetimindeki 34 EVA 46 plakalı beton mikseri, sürücüsü yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton mikseri seyir halinde olan Erdoğan Efil yönetimindeki 34 FC 3764 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kaza sonrası sürücüler araçlarda sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan sürücüleri çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan sürücüler Yılmaz Gültekin ve Erdoğan Efil daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kazayı gören Murat Yılmaz "Yağmurun birden yağması ile birlikte yolda rampa aşağı olduğu için araç kızakladı ve karşı şeride geçti, karşı şeride geçmesi ile beraber diğer aracın üzerine yattı ve içindeki kişi ezildi. Araçtan çıkardığımızda sol ayağı kopuktu nefes alıp vermesi vardı inşallah başka bir şeyi daha yoktur" dedi.
Olay yerinde bulunan Murat Günaydın, "Geldiğimde baktım araba bu şekilde yatmış ondan sonra bu adamı kurtarmaya çalıştık adam vardı içinde adamı kurtardık diğer tarafta aracın olduğunu gördük ve yolu açtık ambulansı çağırdık sonra ambulans geldi kurtardık" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri kaza sonrası yolda güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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