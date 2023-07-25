Sultangazi'de hastane önünde park kavgası

Sultangazi’de bir taksi şoförü ile bir kamyonet şoförü arasında park yeri nedeniyle çıkan kavga, güvenlik kamerasına yansıdı. Kavgayı görüp olay yerine gelen polis ekipleri, olaya müdahale etti. Ancak kamyonet şoförünün polislere ‘Çekilin’ demesi nedeniyle ortam yeniden gerildi.

Olay, dün gece saat 00.15’te Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yaşandı. Kamyonet şoförü, hastaneye geldiği sırada aracını taksi durağına park etmek istedi. Ancak taksi durağında bulunan bir taksi şoförü, park yerinin kendilerine ait olduğunu söyleyerek itiraz etti. Bu durum üzerine iki sürücü arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle kamyonet şoförü, taksi şoförüne kafa attı ve kavga etmeye başladılar.

Kavgayı gören polis ekipleri, olay yerine gelerek müdahalede bulundu. Ancak kamyonet şoförü, polislere de ‘Çekilin’ diye bağırdı. Bu sözler karşısında sinirlenen taksi şoförü, ‘Sen polise nasıl çekil dersin’ diyerek karşılık verdi. Polislerin araya girmesiyle son bulan kavga sonrası, iki sürücü de polis merkezine götürülerek ifadeleri alındı. Kavga anları ise hem güvenlik kamerasına hem de cep telefonu kamerasına yansıdı.