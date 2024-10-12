Sultangazi’de İETT otobüsleri çarpıştı

Kaynak: DHA
Sultangazi’de İETT otobüsleri çarpıştı

İstanbul Sultangazi’de 2 İETT otobüsü çarpıştı. Kazada 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, caddede üst geçit yapım çalışması nedeniyle yolun bir yönü trafiğe kapatıldı. Diğer şeritten ise gidiş geliş sağlandı. Kapalı olan yöne ise duba ve yön tabelası koyularak sürücüler uyarıldı. Henüz bilinmeyen bir nedenle uyarı tabelaları ve dubalar yol kenarına devrilince sürücüler trafiğe kapalı olan yolu kullandı. 336H İETT hattında sefer yapan bir otobüs, trafiğe kapalı olan yolda ilerlerken aynı yönde ilerleyen 336K hattındaki İETT otobüsü ile yol birleşiminde çarpıştı

Kaza nedeniyle otobüste bulunan 12 yaşındaki A.R. ve diğer otobüste bulunan Y.Ç. isimli kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Her iki otobüste de hasar oluşurken caddede araç trafiği bir süre aksadı. Polis ekipleri de kaza yerinde inceleme yaparken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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