Sultangazi'de itfaiyeci isyanı: Ne işin var senin emniyet şeridinde?

Kaynak: DHA
Sultangazi'de itfaiyeci isyanı: Ne işin var senin emniyet şeridinde?
İstanbul Sultangazi’de itfaiye aracı trafik kazasına yetişmeye çalışırken, emniyet şeridini işgal eden araçlar yüzünden zor anlar yaşadı. İtfaiyecinin sürücülere kızdığı ve yolun açılmasını istediği anlar, araç kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 2 Mart Cumartesi günü öğle vakti Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre; trafik yoğunluğunun olduğu caddede kaza ihbarı alan itfaiye aracı, emniyet şeridinden ilerlemek istedi.

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ARAÇLAR EMNİYET ŞERİDİNDE

Emniyet şeridinde de araçların bulunduğunu fark eden itfaiye aracının şoförü, siren sesiyle ve anonsla sürücülere, “Emniyet şeridini boşaltın, itfaiyeye yol verin, kaza var.” dedi.

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“EMNİYET ŞERİDİNDE NE İŞİN VAR, SOLA ÇEK”

Şoför, emniyet şeridindeki bir araç sürücüsüne de “Emniyet şeridinde ne işin var, sola çek” diye bağırdı. Araçların emniyet şeridinden çekilmesi için uzun süre uğraşan itfaiye ekibi, sonunda yolu açıp ilerleyebildi.

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O ANLAR KAMERADA

İtfaiye aracının emniyet şeridindeki araçlarla mücadele ettiği anlar, araç kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, itfaiye aracının şoförünün siren sesiyle ve anonsla yolun açılmasını talep ettiği işitiliyor. Bir otomobilin uzun süre emniyet şeridinden çıkmadığı görülüyor.

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