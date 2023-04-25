Sultangazi'de kafeye silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul Sultangazi'de içeride müşteriler varken kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Kafeyi kurşun yağmuruna tutan kişiler, olay yerinden hızla kaçarken iki kişi yaralandı.

Sultangazi'de kafeye silahlı saldırı: 2 yaralı

İHA'nın haberine göre, Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 01.00 sıralarında 75. Yıl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, içeride müşterilerin de bulunduğu esnada caddeden geçen bir otomobilden içeride müşterilerin bulunduğu kafeye ateş açıldı. Kurşunlardan bazıları kafenin yan tarafında bulunan mağazaya, bazıları da kafeye isabet etti. Olayda cam kenarında oturan müşterilerden birisi boynundan yaralanırken kırılan cam parçaları ise bir diğer müşterinin gözüne gelerek yaralanmasına neden oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı 2 kişi yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İki kişinin yaralandığı ve müşterilerin panik halinde kaçıştıkları o anlar bir müşteri tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde kurşunların isabet ettiği cama ait parçaların yere döküldüğü esnada bazı müşterilerin yeni bir saldırı olduğunu sanarak panik halinde yere kapaklandıkları görülüyor.

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