Sultangazi'de korkunç olay. Eski eşini boğazını keserek öldürdü

Sultangazİ’de 42 yaşındaki Pınar Bektaş, çocuklarını görmek için evine gelen eski eşi Tuncay Sağ tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Yaşanan korkunç olay sonrası zanlı polis merkezine giderek teslim oldu.

KAYNAK: DHA
Sultangazi'de korkunç olay. Eski eşini boğazını keserek öldürdü

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Gazi Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın 2’inci katında meydana geldi.

İddiaya göre Tuncay Sağ, çocuklarını görmek için bir süre önce boşandığı eski eşi Pınar Bektaş’ın evine gitti.

Ardından Sağ ve dün 42 yaşına giren Bektaş arasında bilinmeyen nedenle bir tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle ikili arasında arbede yaşandı.

Tuncay Sağ, teyzesinin kızı da olan Bektaş’ı mutfaktan aldığı bıçakla önce boğazını kesti, sonra vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Saldırgan evden çıktıktan sonra 3 çocuk annesi Pınar Bektaş, eline aldığı bir bardağı pencereden dışarı atarak çevredekilerden yardım istedi.


7 YAŞINDAKİ KIZI ODADA SAKLANDI

Yardım çığlığını ve aşağı düşen cam parçalarını gören komşular, yukarı çıktılarında Pınar Bektaş’ı kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Ardından diğer odaları da kontrol eden komşuları, Bektaş’ın 7 yaşındaki kızının bir odada saklandığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Pınar Bektaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenaze evden çıkarıldığı sırada Pınar Bektaş'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Tuncay Sağ'ın ise polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kızlarının sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, annesinin doğum gününü kutladığı görüldü.

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