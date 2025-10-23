Sultangazi'de park halindeki cipin motor kısmında yangın çıktı. Esnafın yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alev alev yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde park halindeki cipte çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle aracın motor kısmından çıkan dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Çevre esnafı, iş yerlerinde bulunan yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredekileri uzaklaştırarak sokak girişinde önlem alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın kısa sürede söndürülürken cip kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.