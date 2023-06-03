Sultangazi'de merdivenleri çöken binadaki 12 kişiyi itfaiye kurtardı

Sultangazi'de bir binanın kontrollü yıkımı sırasında bitişikteki üç binada hasar oluştu.

Sultangazi'de merdivenleri çöken binadaki 12 kişiyi itfaiye kurtardı

Hasar gören binalardan birinin merdivenleri çöktü ve içerideki 12 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir binanın kontrollü yıkımı devam ederken, bitişiğindeki üç binada hasar meydana geldi. Hasar gören binalardan dört katlı olanın merdivenleri çöktü ve üst katlarda oturan 12 kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdivenleri çöken binadaki 12 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kurtarılan vatandaşlar sağlık kontrolünden geçirildi. Hasar gören bina yetkililer tarafından mühürlendi.

Diğer iki binada da balkon ve duvarlarda çatlaklar oluştuğu görüldü. Yetkililerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Hasar gören binaların sakinleri ise yıkım işlemi sırasında müteahhide ve belediyeye haber verilmediğini iddia etti. Maksut İldirim isimli vatandaş, "Sabah 8'den beri kepçe çalışıyor. İki binanın balkonu, bir binanın da merdiveni çöktü. Evdeki çocuklar korktu. Müteahhit ve belediye bize haber vermedi." dedi. İldirim, korktukları için binalara giremediklerini de sözlerine ekledi.

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