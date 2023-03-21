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Taksici haraç isteyen yolcuları durağa götürüp meydan dayağı attırdı

Taksiciyi tenha bir yere götürüp, haraç isteyen üç kişi şoförün durağa götürmesinin ardından meydan dayağı yedi. Zanlılar gözaltına alındı

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 15:19
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Sultangazi'de taksiciden haraç isteyen üç kişi durakta meydan dayağı yedi

Taksici haraç isteyen yolcuları durağa götürüp meydan dayağı attırdı
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İstanbul Sultangazi'de bir taksi şoförü, 'Tüm gün bize çalışacaksın, paranı bize vereceksin' diyen gasp girişiminde bulunan 3 kişiyi durağa götürüp meydan dayağı attırdı.
Sultangazi'den taksiye binen ve uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen 3 kişi, taksiciye Arnavutköy'deki tenha bir alana gitmesini istedi. Taksi şoförü ise, "Tüm gün bize çalışacaksın, paranı bize vereceksin" diyen şüphelileri, görev yaptığı durağa götürdü. Şüpheliler duraktaki taksiciler tarafından dövülürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

OLAY ARNAVUTKÖY'DE BAŞLADI SULTANGAZİ'DE DAYAKLA BİTTİ

Olay Arnavutköy’de başladı. Taksiye binen 3 kişi iddiaya göre taksiciyi gasp etmek istediği anda taksi şoförünün kurmuş olduğu plan sayesinde kıskıvrak yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Taksi durağına çekilen şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaşananlar güvenlik ve cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Mescid-i selam durağından taksiye binen 3 kişi, Arnavutköy’de tenha bir yerin adresini vererek taksi şoförünün oraya gitmesini istedi. İddiaya göre yol boyunca sürücüye, “bugün bize çalışacaksın, paranı bize vereceksin” gibi söylemlerde bulunan şüpheliler, taksi şoförünün kurmuş olduğu plan sayesinde taksi durağına çekildi. Taksi durağında diğer sürücülerinde desteği ile etkisiz hale getirilen gasp şüphelileri polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşananlar güvenlik ve cep telefonu kameraları tarafından anbean görüntülendi.



“GASPÇILARI KENDİ ARAMAMIZDA PLAN YAPARAK OLARI TUZAĞA DÜŞÜRDÜ"

Yaşananları anlatan taksi şoförü Ali Yıldız, “ Bugün taksimize binen 3 şahıs araçta gelirken farklı konuları açarak arkadaşımızı tehdit ediyorlar. Şoför arkadaşımız yolcuya çaktırmadan başka bir arkadaşımıza haber verince biz kendi aramızdaki sistemden irtibatlaşarak kendi aramızda plan yaparak onları tuzağa düşürdük. Burada kendileri ile konuşmaya çalıştık kabul ettiler ama şaka yaptıklarını söylediler bu şekilde şaka olmayacağını düşündük ve şahıslar kendinde değildi arkadaşımıza zarar verebilirlerdi. Bizim başımıza sıklıkla bu şekilde olaylar geliyor, gasp girişimlerinde şoför arkadaşlarımız ciddi şekilde yaralanabiliyor bu nedenle onlar tuzağa düşürmeden biz onları tuzağa çektik ve onları etkisiz hale getirerek polislere teslim ettik.” İfadelerini kullandı.



“Bizim hep kötü yanlarımız paylaşılıyor, kimse problemlerimizi konuşmuyor”
Taksi şoförlerinden Mertcan Yavuz ve Enes Kurtay ise, “Biz arkadaşlarımızın anonsu üzerine olaya müdahil olduk konum sistemini kullanarak buraya gelmelerini sağladık ve onları etkisiz hale getirdik. Biz daha öncede bu tarz olaylar yaşadık ve arkadaşlarımıza sahip çıkılmadı arkadaşımız ciddi şekilde yaralandı ve kafası kırıldı. Bu tarz konularda şikayetçi olmamıza rağmen bir çözüme kavuşmadığını görünce artık dayanamadık ve kendimiz bir şeyler yapmak istedik. Haberlerde sürekli bizi kötülüyorlar ama bizim işimizi bilmiyorlar, kötü insanlar her meslekte var bunu genele yaymak anlamsız herkes ekmeğinin peşinde kötüler olduğu gibi işinde olanlarda var. Araçlarımıza İBB tarafından buton ve kamera takıldı ama çalışmıyor biz kendi güvenliğimizin sağlanmasını istiyoruz, insanları seçiyoruz tehlikeli olduğunu düşündüğümüz kişileri almak istemiyoruz bu seferde yolcu seçiyor oluyoruz ne yapacağımızı bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

 

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