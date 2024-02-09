Sultangazi'de tır devrildi. Tonlarca hurda demir yola döküldü

Kaynak: İHA
Sultangazi'de tır devrildi. Tonlarca hurda demir yola döküldü
Sultangazi’de hurda demir yüklü tır, sürücüsünün virajı alamaması nedeniyle yan yatarak devrildi. Demirler yola saçıldı.

Cebeci Mahallesi Taşocağı yolunda meydana gelen kazada, İsmail Soylu kontrolündeki demir yüklü tır seyir halindeyken Demir’in virajı alamaması sebebiyle yan yattı. Devrilen tırda yüklü olan tonlarca ağırlıktaki demir yola döküldü.

Gerçekleşen kazada, trafiğin yoğun olmaması sebebiyle kimse zarar görmedi. İsmail Demir de kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve vinç sevk edildi. Yola saçılan demirler sebebiyle yol trafiğe kapatıldı ve yaklaşık 3 saat kapalı kaldı.

Yoldan kaldırılan tırın üzerindeki yükün tonajının tespit edilmesi için kantara götürüldüğü ve sürücüye tırın aşırı yük taşıması gerekçesiyle 26 bin lira ceza kesildiği iletildi.

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