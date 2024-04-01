Sultanlar Ligi'ne bir yıldız daha. Brezilya'dan kaçtı Türkiye'ye sığındı

Kaynak: Haber Merkezi
Sultanlar Ligi'ne bir yıldız daha. Brezilya'dan kaçtı Türkiye'ye sığındı
Sırp dünya yıldızı Aleksandra Uzelac; Brezilya'da on ayda iki defa silahlı soygun mağduru olunca Fluminense'den ayrıldı, rotasını Türkiye'ye çevirdi.

Ünlü voleybol oyuncusu Aleksandra Uzelac, Brezilya takımı Fluminense ile yollarını ayırdığını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Geçtiğimiz on ayda iki defa silahlı soygun mağduru olan Uzelac, psikolojik yardım almaya başladı.

Ardı ardına yaşanan bu talihsiz soygun olaylarından sonra Brezilya’dan ayrılma kararı alan Uzelac, bir süre antrenmanlara dahi katılamadı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü takım arkadaşlarına veda eden Uzelac’ın, Türkiye’deki bir takımla anlaşması bekleniyor.

Sosyal medyada yaptığı açıklamada Uzelac, “Uykuya dalamamaktan dolayı zorlanıyorum, kabuslar gördüğüm için ilaç kullanıyorum. Uzun süredir uyuyamadığım için hala bitkin hissediyorum. Ancak şimdi biraz gözlerimi dinlendirebiliyorum. Voleybola konsantre olmaya ve hayatıma devam etmeye çalışıyorum… Bu durumun beni fazla etkilemesini istemiyorum.” dedi.

432441165-443205718147796-1376587370765142451-n.webp

fz3jpjowaaqodev.jpeg

aleksandra-uzelac-profimedia-65e1ab3d68583.webp

uzelac1-1711740572828.webp

432488717-987154882970846-847014763912937104-n.webp

310457612-1073778216837154-2252644504678794135-n.jpg

347303047-627644582738398-5502461598373007938-n.jpg

385899752-1810730746041148-7862811566715944855-n.jpg

384378970-1273300276661738-1985034535931599762-n.jpg

İlgili Haberler
Hasan Arat seçim istedi
Murat Sancak çıldırdı. TFF'yi kimsenin akıl edemeyeceği bir şekilde protesto etti
Acun Ilıcalı affını istedi
Trabzonspor'dan İmamoğlu mesajı
Trabzonspor'dan İmamoğlu mesajı
Fatih Altaylı Fenerbahçe'nin kararını açıkladı. TFF ters köşe olacak
Erol Bulut ders verdi
Beşiktaş'ta ayrılık netleşti. Geldiği gibi gidiyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi İzmir'de yıkıldı
Bursa Büyükşehir Belediyesi İzmir'de yıkıldı
Ekrem İmamoğlu Galatasaray'ı karıştırdı
Son Haberler
Galatasaraylı eski yönetici Fenerbahçe'ye müjdeyi verdi Spor
Galatasaraylı eski yönetici Fenerbahçe'ye müjdeyi verdi
Cinayetten 15 yıldır aranan şahıs yakalandı Yerel Haberler
Cinayetten 15 yıldır aranan şahıs yakalandı
Suudi Arabistan'da yağan dolu tüm çölü beyaza bürüdü Video
Suudi Arabistan'da yağan dolu tüm çölü beyaza bürüdü
Ali Koç'un flaş kararı. Fenerbahçe'ye yapılan kötülüğü Gürel Yurttaş açıkladı Spor
Ali Koç'un flaş kararı. Fenerbahçe'ye yapılan kötülüğü Gürel Yurttaş açıkladı
Manisa'da CHP'nin kazanmasına şaşıranlara cevabı vatandaş verdi Video
Manisa'da CHP'nin kazanmasına şaşıranlara cevabı vatandaş verdi
AKP'li başkan sonuçlar kesinleşmeden görevi CHP'li başkana devretti Gündem
AKP'li başkan sonuçlar kesinleşmeden görevi CHP'li başkana devretti
Hasan Arat seçim istedi Spor
Hasan Arat seçim istedi