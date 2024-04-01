Sultanlar Ligi'ne bir yıldız daha. Brezilya'dan kaçtı Türkiye'ye sığındı

Ünlü voleybol oyuncusu Aleksandra Uzelac, Brezilya takımı Fluminense ile yollarını ayırdığını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Geçtiğimiz on ayda iki defa silahlı soygun mağduru olan Uzelac, psikolojik yardım almaya başladı.

Ardı ardına yaşanan bu talihsiz soygun olaylarından sonra Brezilya’dan ayrılma kararı alan Uzelac, bir süre antrenmanlara dahi katılamadı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü takım arkadaşlarına veda eden Uzelac’ın, Türkiye’deki bir takımla anlaşması bekleniyor.

Sosyal medyada yaptığı açıklamada Uzelac, “Uykuya dalamamaktan dolayı zorlanıyorum, kabuslar gördüğüm için ilaç kullanıyorum. Uzun süredir uyuyamadığım için hala bitkin hissediyorum. Ancak şimdi biraz gözlerimi dinlendirebiliyorum. Voleybola konsantre olmaya ve hayatıma devam etmeye çalışıyorum… Bu durumun beni fazla etkilemesini istemiyorum.” dedi.