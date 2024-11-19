Sülüklere el konuldu: 2 milyon 624 bin lira ceza kesildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sülüklere el konuldu: 2 milyon 624 bin lira ceza kesildi

İstanbul Havalimanı’nda bir kişinin valizinde nesli tehlike altında bulunan sülükleri Türkiye’ye yasa dışı yollarla sokmaya çalıştığı iddia edilen Rus vatandaşı hakkında idari işlem yapıldı.

İstanbul Havalimanı'nda dün valizlerin x-ray cihazlarında yapılan kontrollerinde 2 valiz içerisinde canlı tıbbi sülük bulundu. İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Memurları durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlilerine bildirildi.

Yapılan incelemelerde Rusya vatandaşı iki kişinin, CITES Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme çerçevesinde koruma altına alınan tıbbi sülükler için gerekli belgeleri ibraz edemedikleri tespit edildi. Bunun üzerine, yaklaşık 5 bin adet toplam 8.34 kilogramlık tıbbi sülüğe el konuldu. Kaçakçılık girişiminde bulunan 2 şahıs hakkında toplamda 2 milyon 624 bin 816 TL idari para cezası uygulandı.

Sülüklere el konuldu: 2 milyon 624 bin lira ceza kesildi

Sülüklere el konuldu: 2 milyon 624 bin lira ceza kesildi

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