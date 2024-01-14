Sumak ekşisi nedir? Evde sumak ekşisi nasıl yapılır?

Sumak ekşisi, sumak bitkisinin özel bir işlemden geçirilmesiyle elde edilen ekşi bir sos türüdür. Ülkemizde yetişen sumak bitkisi, çalı formundaki yapısı, kırmızı çiçekleri ve tohumlarıyla dikkat çeker. Peki, evde sumak ekşisi nasıl yapılır?

SUMAK EKŞİSİ NEDİR?

Sumak ekşisi, bu bitkinin kırmızı kısmının belirli koşullarda kurutulup, sofra tuzu ile öğütülmesiyle hazırlanır.

SUMAK EKŞİSİNİN FAYDALARI NELER?

- Hazımsızlığa çözüm sağlar.

- Mideyi rahatlatır.

- Bağırsak hareketlerini dengeleyerek sindirim sistemine destek olur.

- Vücuttan toksinleri atma sürecini hızlandırır.

- Metabolizmayı canlandırarak zayıflamaya destek olur.

EVDE SUMAK EKŞİSİ NASIL YAPILIR?

Yaklaşık 10 kilo sumak yaprağını geniş bir leğene yerleştirin. Ekşi bir tat elde etmek için asidik özellikte sumak kullanmaya özen gösterin.

Leğene sumakların üzerini kaplayacak kadar su ekleyin ve bekleyin. Sumaklar, ekşisini suya salmaya başlayacaktır.

Ardından ekşi suyu süzerek sumakları başka bir leğene alın ve üzerine tekrar su ekleyin. Bu işlemi 2-3 kez tekrarlayarak sumakların tamamen ekşiliğini almasını sağlayın.

Süzdüğünüz ekşi suları bir araya toplayın ve tortusunun çökmesi için üzerine un ekleyin.

Un dibe çöktüğünde, üstte kalan berrak sumak suyunu cam bir kavanoza veya şişeye aktarın ve üzerini hava almayacak şekilde tülbentle kapatın.

Hazırladığınız sumak ekşisini birkaç gün güneşte bekletin. Dilerseniz kıvamını daha fazla koyulaştırmak için bir taşım kaynatabilirsiniz.