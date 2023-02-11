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Sumak suyunun faydaları neler? Sumak suyu neye iyi gelir?

Mutfaklarda sıkça tüketilen sumak baharatı sadece yemeklerde değil sumağın suyu elde edilerek de sumak suyu tüketilebilmektedir. Sumak suyunun hazımsızlığa ve iltihaplara iyi geldiği söyleniyor. Peki, Sumağın faydaları neler? Sumak suyu neye iyi gelir?

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 15:24
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Sumak suyunun faydaları neler? Sumak suyu neye iyi gelir?

Sumak suyunun faydaları neler? Sumak suyu neye iyi gelir?
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Sumak baharatını sıkça mutfaklarımızda tüketiyoruz. Sumak iltihap ve hazımsızlık başta olmak üzere pek çok farklı rahatsızlığa da iyi gelmektedir. Peki, Sumağın faydaları neler? Sumak suyu neye iyi gelir?

SUMAK SUYUNUN FAYDALARI NELER?

Sumak suyundan pek çok hastalığın tedavisinde takviye olarak yararlanılabiliyor. Sumak suyunun en önemli faydaları arasında ise şu şekilde tarif edilebilir:

-Kolesterolü düzenler.

-Cildi koruyucu özelliği bulunur.

-Cilt sorunlarının tedavisinde kullanılabilir.

-Mide problemlerinin önlenmesinde ve hazımsızlıkta etkilidir.

-İltihaplara iyi gelir.

-Ağız yaralarına iyi gelir.

-Düzenli olarak sumak suyu içmek hazımsızlığı önler.

-Cildin korunmasına ve kendini yenilemesine yardımcı olur.

-Kalbi destekler.

-Karaciğeri korur. Sumak suyunun vücutta detoks etkisi yarattığı bilinmektedir. Günümüzde pek çok kişi tarafından tüketilen bu faydalı içecek, sindirim ve dolaşım sistemi ile ilgili rahatsızlıklara iyi gelmektedir. Ayrıca karaciğer ve kolesterol problemi olan kişiler de sumak suyunu düzenli olarak içtiklerinde iyi bir sonuç elde edebilirler.

SUMAK SUYU NASIL TÜKETİLİR?

İki hafta boyunca sumak suyunu düzenli şekilde tüketirseniz faydalarını daha rahat görebilirsiniz. Sumak suyunu kaynamış su içerisinde demleme şekli ile tüketebilirsiniz. Hazırlayacağınız suyu sıcak ya da soğuk bir şekilde tüketebilirsiniz.

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