Sumudica çok kızdı: Bunu kabul edemiyorum

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, maç sonu çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlk golden sonra oyun olarak açıldıklarını söyleyen Rumen çalıştırıcı "Bunu kabul edemiyorum. İlk golü yedikten sonra açılmaya başladık. Çünkü beraberliği sağlamak istiyorduk maalesef ikinci golü yedik" dedi.

KAYNAK: AA
Sumudica çok kızdı: Bunu kabul edemiyorum

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktör Marius Sumudica, Beşiktaş'ın taktik olarak kendilerinden üstün olmadığını söyledi.

Maç sonu basın toplantısında konuşan Sumudica'nın açıklamaları şu şekilde;

-İki farklı devre oldu. İlk yarıdaki rakip pozisyona giremedi, sadece ceza sahası dışında şutları denedi. Duran toptan bir gol yedik. Orada sorumluluk almamız gerekiyordu. Markajı iyi yapmazsak golü yeriz. Bunu kabul edemiyorum. Maalesef kornerden bir gol yedik. İlk golü yedikten sonra açılmaya başladık. Çünkü beraberliği sağlamak istiyorduk maalesef ikinci golü yedik. Takımı yaptığı mücadeleden dolayı tebrik etmek istiyorum. 30 bin kişinin önünde oynamak kolay değil. Bu tür büyük maçlarda gol atamazsanız puan kazanamazsınız.

-Şimdiye kadar deplasmanda 3 maç yaptık. Kayseri maçında 4 net pozisyonumuz vardı, Başakşehir maçında da aynısı oldu, 3 net pozisyona girdik, penaltı kaçırdık. Bugün yine net fırsatlar yakaladık. Deniz karşı karşıya pozisyonda dışarı attı. Gratel'in pozisyonu vardı. 3 deplasman maçına baktığınızda 12 net pozisyon yakaladık. Sadece savunarak puan kazanamayız. Bunu çalışacağız. Beşiktaş'ı çok iyi kapattı futbolcularım, bundan dolayı mutluyum. Taktik olarak Beşiktaş bizden üstün değildi. Futbolda gol atarsanız galip gelebiliyorsunuz.

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