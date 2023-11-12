Sumudica ne yapıyor? Herkes bunu konuşuyor

Gaziantep FK'ya geri dönen Marius Sumudica, yaptıklarıyla yine gündem oldu.

Süper Lig'de sezona 4 yenilgiyle başlayan Gaziantep FK, Sumudica'nın gelişiyle birlikte patlama yaptı ve 8 maçta 5 galibiyet alarak ligin son sırasından 10. sıraya kadar yükselmeyi başardı.

Gaziantep FK, tecrübeli çalıştırıcının göreve gelmesinin ardından deplasmanda Kayserispor'a 2-0 mağlup olduktan sonra ligin 6. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek hem ligdeki ilk galibiyetini aldı hem de mağlubiyet serisine son verdi.

Rumen çalıştırıcı yönetiminde adeta küllerinden doğan Gaziantep FK, 7. haftada da deplasmanda Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Gaziantep ekibi, Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica yönetiminde ligin 8. haftasında deplasmanda Başakşehir'e 2-0 mağlup olduktan sonra 9. haftada sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Kırmızı-siyahlılar, 10. haftadaki zorlu Beşiktaş deplasmanından 2-0 mağlup dönmesine rağmen sonraki hafta sahasında Ç.Rizespor'u 2-0, 12. haftada ise Alanyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek puanını 15'e yükseltti.

Sumudica Türkiye'de yine en çok konuşulan teknik adamlardan biri oldu.