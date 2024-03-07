Sumudica sonrası Gaziantep'ten teknik direktör açıklaması

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, kısa bir süre içerisinde yeni teknik direktörlerini duyuracaklarını açıkladı.

Yılmaz, Marius Sumudica ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik direktör için çalışmalara başladıklarını ifade ederken zaman konusunda da ipucu verdi.



Kısa süre içerisinde yeni teknik direktörü açıklayacaklarını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:



Şu an itibarıyla görüştüğümüz 3-4 hoca var. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz, kısa süre içerisinde bize katkı sağlayacak, takıma kısa sürede adapte olacak hocayı inşallah takımın başına getireceğiz.

Bu sezon alt sıralardan kurtularak yeni sezonun planlamasını yapmak istiyoruz. Gaziantep'in yeri alt sıralar değil daha yukarılarda yer almak için çalışacağız. Sumudica'ya da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.