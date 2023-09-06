Sumudica Süper Lig takımıyla anlaştı. Gözler resmi açıklamada

Tecrübeli teknik direktör Marius Sumudica'nın Süper Lig'e dönmeye hazırlandığı iortaya çıktı. Gaziantep FK'nın teknik direktörlük görevine Marius Sumudica'yı getireceği ifade edildi.

Sumudica Süper Lig takımıyla anlaştı. Gözler resmi açıklamada

Ülkemizde daha önce Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Marius Sumudica için yeniden Süper Lig iddiası ortaya atıldı.

Erdal Güneş ile yollarını ayıran Gaziantep FK'nin eski teknik direktörü Marius Sumudica ile anlaştığı iddia edildi.

A Spor'un haberine göre tecrübeli teknik adam kısa süre içinde Türkiye'ye gelerek Gaziantep FK ile sözleşme imzalayacak.

Daha önce Gaziantep FK'yi 1.5 yıl çalıştıran Marius Sumudica, Kırmızı-Siyahlılarla 51 maça çıkmıştı.
52 yaşındaki Sumudica söz konusu maçlarda 20 galibiyet, 12 yenilgi ve 19 beraberlik alarak maç başına 1.55 puan ortalaması yakalamıştı.

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