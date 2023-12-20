Sumudica'dan olay sözler

Kaynak: AA
Sumudica'dan olay sözler
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Adana Demirspor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Sumudica şunları söyledi:

"Oyuncularıma kızgınım. Belki sezonun en iyi maçını oynadık. 5-6 tane çok net pozisyona girdik. 2-0 öne geçtik. Ama bunu koruyamadık.

Bir dakikada 2 gol yemek mümkün değil. Bunun olmaması lazım. Ben ne yapabilirim ki.

Üç puan cebimizdeydi aslında, bir dakika içinde bunu kaybettik. İlk yarıda oyunu çok iyi kapattık, rakibe hiç fırsat vermedik. Sonra tekrar oyuna döndük, Riascos gol pozisyonunda atamadı.

Bugün şunu söyleyebilirim, Gaziantep 2 puan kaybetti. Bugün en iyi olan taraf bizdik. Buraya geldiğimizde 'Bu takım ligde kalacak.' dedim.

Önümüzdeki üç maçta yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. 20 puanı yakalarsak, yani 4 puan daha alırsak daha sonra yeni gelen transferlerle takım daha iyi olacak. Şu an düşme potasının üstündeyiz."

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