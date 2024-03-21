Sunay Şener'den yapay zeka açıklaması

Şener, ünümüzün rekabetçi satış ortamında, pazarda var olmanın ve büyümenin giderek zorlaştığını, bu yüzden SFA teknolojisi ve yapay zekayı birleştiren GoCust aracılığıyla saha satış ekiplerine zaman kazandırdıklarını belirtti.

Sunay Şener, satış ekiplerinin performans analizlerinin ve raporlamalarının, işletmelerin kaynaklarını ne kadar verimli kullandığını anlamak ve yöneticilerin karar verme süreçlerini desteklemek için kritik olduğunu söyledi.

Şener, Ekmob SFA'nın iş süreçlerinde kullanılan tüm uygulamalarla entegre olduğunu ve aktivite takibini tek ekrandan yönetmeyi mümkün kıldığını söyledi. Ekmob'un temel misyonunun işletmelere zaman kazandırmak olduğunu ve bu kazanılan zamanın işletmenin büyümesi ve gelişmesi için değerli bir kaynak olduğunu vurguladı.

Şener, yapay zeka ve diğer teknolojilerle donatılmış çözümleriyle satış ekiplerine hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.