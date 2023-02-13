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SunExpress, ücretsiz tahliye uçuşlarını 20 Şubat'a kadar uzattı

SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine ulaştırmak amacıyla bugüne kadar toplam 125 özel uçuş gerçekleştirdi.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 17:55
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SunExpress ücretsiz tahliye uçuşlarını 20 Şubat'a kadar uzattı

SunExpress, ücretsiz tahliye uçuşlarını 20 Şubat'a kadar uzattı
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Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Hatay ve Mardin kalkışlı tüm yurt içi uçuşlarını 20 Şubat’a kadar ücretsiz olarak gerçekleştirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uçuşlar için SunExpress web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ücretsiz rezervasyon yapılabiliyor.

SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine ulaştırmak amacıyla bugüne kadar toplam 125 özel uçuş gerçekleştirdi.

Düzenlediği özel uçuşlarda 4 bin 500'den fazla arama-kurtarma ve sağlık ekibini bölgeye taşıyan SunExpress, bu uçuşların dönüş seferlerinde de depremden etkilenen 9 bin 400'den fazla kişinin bölgeden tahliyesini sağladı.

Hava yolu, AFAD başta olmak üzere tüm resmi yetkili kuruluşlar aracılığıyla gelen 161 ton yardım malzemesini ücretsiz kargo hizmeti vererek deprem bölgesine ulaştırdı.

SunExpress, Türkiye ile Almanya arasında köprü kurarak medikal ekip, ekipman ve toplanan diğer ihtiyaçları deprem bölgesine ulaştırıyor. SunExpress, 12 Şubat’ta Almanya'dan 30 kişilik sağlık ekibini tıbbi ekipmanlarıyla birlikte Adana’ya ulaştırdı.

Yurt dışından gelen yardımları da deprem bölgesine ulaştıran SunExpress, Frankfurt’ta toplanan yardımları Antalya’ya taşıyarak AFAD koordinasyonuyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Ayrıca, 30 jeneratörü de Lufthansa Kargo iş birliği ile Berlin’den Türkiye’ye getirecek.

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