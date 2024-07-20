SunExpress'ten yolculara arızalı uçak

Kaynak: İHA
SunExpress'ten yolculara arızalı uçak

Ankara'dan Almanya'nın Stuttgart kentine gitmek üzere sefer düzenleyen SunExpress uçağı arızalandı, birçok yolcu mağdur oldu.

Esenboğa Havalimanı'na giden yolcular, uçağın arızalanması nedeniyle sıkıntı yaşadı. İddialara göre, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Almanya'nın Stuttgart kentine sefer yapacak olan SunExpress firmasına ait uçak, motorda yaşanan bir arıza nedeniyle kalkış yapamadı. Seyahat etmek üzere havalimanına gelen yolculara, yetkililer tarafından ertesi gün yeni bir uçağın geleceği ve uçuşun bir gün ertelendiği bildirildi. Ancak ertesi gün gelen uçağın da kapılarının açılmaması nedeniyle uçuş gerçekleşmedi.

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