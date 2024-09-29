Sungurlu'ya çorap fabrikası kurulacak

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde çorap fabrikası kurulacak. 50 kişinin istihdam edileceği fabrika için 11 bin metrekare yer tahsisi yapıldı.

Konuya ilişkin olarak Sungurlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'ne yatırımlar son sürat devam ediyor. Bu minvalde çorap imalatı iş kolunda yatırım yapacak olan Rıza Savcıoğlu'na, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nden 11 bin metrekare alanlı sanayi parseli Sungurlu OSB Yönetim Kurulumuzca tahsis edilmiş, yatırımcımız fabrika inşaatıyla ilgili projeleri tamamlamış ve projeler onaylanarak yapı ruhsatı verilmiştir. Yatırımcımız fabrika inşaatlarını hızlı bir şekilde tamamlayıp, işletmeye geçmeyi hedeflemekte olup ve faaliyete geçtiğinde en az 50 kişi istihdam etmeyi planlamaktadır" ifadeleri kullanıldı.