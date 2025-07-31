Suni mera kurulacak alanlarda inceleme

Mera Şube Müdürü Mesut Tosun, beraberindeki teknik personel ve Aslandede Köyü Muhtarı İsmail Öksüz ile birlikte mera alanlarında arazi incelemesinde bulundu.
Teknik ekibin sahada yaptığı gözlemlerde, bölgede hayvancılığı destekleyecek suni mera uygulamalarına uygunluk durumu değerlendirildi.
Suni mera çalışmalarıyla hem hayvanların otlatma kapasitesinin artırılması hem de köylülerin yem giderlerinin azaltılması hedefleniyor.
Yürütülecek çalışmalarla birlikte, köydeki hayvancılığın daha sürdürülebilir hale getirilmesi planlanıyor.