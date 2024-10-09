Çekmeköy’deki sünnet düğününde 3 milyon liralık takı tıkıldı! 11 kişilik kirve heyeti saydı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çekmeköy’deki sünnet düğününde 3 milyon liralık takı tıkıldı! 11 kişilik kirve heyeti saydı

Çekmeköy'de Brukan aşireti üyesi Ozan Aytemiz'in 3 yaşındaki oğlunun sünnet düğününde davetliler 3 milyon lira değerinde takı taktı. Toplanan nakit paraları ise 11 kişilik kirve heyeti tek tek saydı.

Çekmeköy'de Brukan aşireti üyesi Ozan Aytemiz'in 3 yaşındaki oğlunun sünnet düğününde davetliler 3 milyon lira değerinde takı taktı. Töreninin ardından 11 kişinin saydığı paralar valizle taşındı.

Sünnet düğününde takılan takıları 11 kişilik kirve heyeti saydı

Brukan aşiretinin Karslı üyelerinden iş insanı Ozan Aytemiz, 3 yaşındaki oğlu Doğu Sait Aytemiz'e Çekmeköy Ömerli'de sünnet düğünü yaptı. Aşiret mensubu ve yakınlarının katıldığı törende bol bol halay çeken davetliler, düğün yemeğinin ardından takı törenine geçti. 3 milyon lira değerinde takı toplanan törende nakit paraları 11 kişilik kirve heyeti tek tek saydı. Valize doldurulan paralar aileye teslim edildi. Brukan aşiretine mensup ailenin çocuklarına yaptığı sünnet düğünü gece boyu çekilen halayların ardından havai fişek gösterisiyle son buldu. (DHA)

Sünnet düğününde takılan takıları 11 kişilik kirve heyeti saydı

Sünnet düğününde takılan takıları 11 kişilik kirve heyeti saydı

Sünnet düğününde takılan takıları 11 kişilik kirve heyeti saydı

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