Sünnet için en doğru yaş hangisi? Bebeklik mi, Çocukluk mu?

Sünnet, Türkiye’de hem dini hem de kültürel bir gelenek olarak önemli bir yer tutar. Ancak, sünnetin hangi yaşta yapılması gerektiği konusunda farklı görüşler mevcut. Uzmanlar, bebeklik ve çocukluk dönemlerini fizyolojik, psikolojik ve tıbbi açılardan değerlendiriyor.

BEBEKLİK DÖNEMİ (0-2 YAŞ)

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ayşenur Celayir, bebeklikte sünnetin tıbbi avantajlarına dikkat çekiyor. Yenidoğan döneminde (ilk 28 gün) lokal anesteziyle yapılan sünnet, iyileşme sürecinin hızlı olması ve komplikasyon riskinin düşük olmasıyla öne çıkıyor.

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Bebeklerin ağrı hafızası gelişmediği için psikolojik travma riski de minimal. 2018’de Pediatrics dergisinde yayımlanan bir çalışma, yenidoğan sünnetinin kanama ve enfeksiyon riskini azalttığını, ayrıca idrar yolu enfeksiyonlarını yüzde 90 oranında önlediğini gösteriyor. Ancak, bebeklikte sünnet, ebeveynlerin duygusal kaygıları nedeniyle tercih edilmeyebiliyor.

ÇOCUKLUK DÖNEMİ (6-10 YAŞ)

Psikiyatrist Dr. Sabri Yurdakul, 6-10 yaş aralığının sünnet için psikolojik açıdan daha uygun olabileceğini belirtiyor. Bu dönemde çocuklar, sünnetin anlamını kavrayabilir ve uygun şekilde bilgilendirilirse korku azalabilir.

Ancak, Journal of Pediatric Surgery’de 2020’de yayımlanan bir araştırma, bu yaş grubunda genel anestezi gerekliliğinin ve bilinçli travma algısının komplikasyonları artırabileceğini ortaya koyuyor. Çocuklar, cerrahi işlemi hatırlayabilir ve bu durum kaygı bozukluklarına yol açabilir.

Öte yandan, okul çağında sünnet, sosyal etkinliklerle (sünnet düğünü gibi) desteklenirse olumlu bir deneyim haline gelebilir.Ara Dönem (2-6 Yaş): Uzmanlar, 2-6 yaş arasını genellikle önermiyor. Çocuk Psikoloğu Doç. Dr. Seda Erdem, bu dönemde çocukların ayrılık kaygısı ve bilinçli korkularının yüksek olduğunu, bu nedenle sünnetin psikolojik etkilerinin daha belirgin olabileceğini vurguluyor.

Turkish Journal of Pediatrics’teki bir çalışma, bu yaşta sünnet olan çocuklarda anksiyete belirtilerinin daha sık görüldüğünü rapor ediyor.Sonuç olarak, tıbbi açıdan yenidoğan dönemi daha az riskli ve hızlı iyileşme sağlarken, psikolojik ve sosyal faktörler 6-10 yaş aralığını öne çıkarabilir.

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Ebeveynlerin, çocuklarının fiziksel ve duygusal durumunu göz önünde bulundurarak uzman bir çocuk cerrahı ve psikologla görüşmesi öneriliyor. Her iki dönemde de doğru bilgilendirme ve uygun tıbbi koşullar, sünnetin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

SÜNNET NEDİR?

Sünnet, erkeklerde penis başını örten deri parçasının (sünnet derisi ya da prepisyum) cerrahi bir işlemle çıkarılmasıdır. Bu işlem, dini, kültürel veya tıbbi nedenlerle yapılır. Türkiye’de İslam dini gereği yaygın bir gelenek olan sünnet, aynı zamanda Yahudilikte de dini bir ritüel olarak uygulanır. Tıbbi açıdan ise idrar yolu enfeksiyonlarını azaltma, hijyeni artırma ve bazı cinsel yolla bulaşan hastalıkların riskini düşürme gibi faydaları olduğu bilinir.

Sünnet, genellikle lokal veya genel anestezi altında, steril koşullarda bir çocuk cerrahı veya ürolog tarafından gerçekleştirilir. Bebeklikte (yenidoğan dönemi) veya çocuklukta (6-10 yaş) yapılması yaygındır. İşlem sonrası iyileşme süresi, yaşa ve uygulanan yönteme bağlı olarak değişir; bebeklerde genellikle daha hızlıdır.