Sunucu Ozan Gündoğdu'nun ismi ile dolandırıcılık yaptılar!

NOW TV Ana Haber Bülteni’ni sunan Ozan Gündoğdu, sosyal medya hesabı üzerinden isminin kullanılarak nasıl dolandırıcılık yapıldığını anlattı.

NOW TV’de Benden Söylemesi programında yaptığı ekonomi yorumları ile dikkat çeken Gazeteci Ozan Gündoğdu, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerini uyardı.

Ekonomi analizleri ile öne çıkan Gündoğdu, ismi kullanılarak yapılan dolandırıcılığa karşı dikkatli olunmasını istedi.

Dolandırılan kişilerin Gündoğdu’nun isim ve fotoğrafını kullanarak iletişim geçtikleri görüldü. Gündoğdu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile yaşananları anlattı.

Ozan Gündoğdu Gaye Erkan’ın gönderilmesindeki sırrı açıkladı

İşte Gündoğdu’nun mesajı :

Sevgili dostlar;



Bu konuda sosyal medya hesaplarımdan açıklama yapmak dışında elimden bir şey gelmiyor. Ben bir yatırım danışmanı değilim. Gazeteciyim. Hiç kimseye parasını nereye yatırması gerektiğine ilişkin tavsiye vermiyorum. Ne olur bu kalpazanlara inanmayın. Bir amcamız beni taklit eden birileri tarafından dolandırılmış, lütfen bunlara inanmayın.