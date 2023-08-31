Süper Ay ve Cumhuriyet Güneşi'nin muazzam görüntüsü olay oldu

Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu ve normalinden daha parlak ve büyük olarak gözlemlendiği ‘Süper Ay’ ve Atatürk heykelinin muhteşem görüntüsü sosyal medyada olay oldu.

Süper Ay ve Cumhuriyet Güneşi'nin muazzam görüntüsü olay oldu

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Ay’ın Dolunay olarak Dünya’ya en yakın konumda olduğu döneminde oluşan ‘Süper Ay’ normal zamanlara göre hem daha parlak hem de daha da büyük bir şekilde gözlemleniyor.

Ülkemizin her yerinden gözlemlenen ‘Süper Ay’, Afyon Kocatepe’de Atatürk’ün heykeli ile mükemmel görüntüye de ev sahipliği yaptı. Atatürk heykelinin arkasında gözüken ‘Süper Ay’ görenleri büyülerken, bu görüntü sosyal medyada en çok görüntülenen ve paylaşılan görüntüler arasında yer alıp büyük bir yankı uyandırdı.

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