Her besinde olduğu gibi avokadoda da “azı karar, çoğu zarar” kuralı geçerlidir. Doğru seçip, doğru miktarda ve posasıyla birlikte tüketmek en büyük faydayı sağlayacaktır.

Kalp damar hastalıklarından sarı nokta riskine kadar birçok rahatsızlığa kalkan olan avokado, doğru tüketildiğinde mucize yaratıyor. Peki hangi avokado yenir, ne kadar yenmeli, suyu mu posası mı daha etkili?

Son yılların en gözde meyvesi avokado, aslında Meksika ve Orta Amerika kökenli bir tropik meyve. Armut şeklindeki bu yeşil mucize, özellikle sağlıklı yağlar, lif, potasyum, E ve K vitamini, folik asit ve antioksidanlar açısından çok zengin. İçerdiği tekli doymamış yağlar sayesinde kolesterolü dengeliyor, damar sağlığını koruyor ve uzun süre tokluk hissi veriyor. Bu özellikleriyle hem diyet listelerinin hem de sağlıklı yaşam tutkunlarının vazgeçilmezi haline geldi.

AVOKADO ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Market veya manav reyonunda avokado seçerken en sık yapılan hata, tamamen sert ya da fazla yumuşak olanları almaktır. İdeal avokado hafif bastırıldığında parmak izi kalacak kadar yumuşak ama kesinlikle çürük olmamalıdır. Kabuğu koyu yeşilden siyaha dönmeye başlamış olanlar genellikle olgunlaşmış demektir. Sap kısmını çıkarıp altına bakın; eğer yeşilse taze, kahverengiyse fazla olgunlaşmış ve içi kararmış olabilir. Alırken birkaç gün içinde tüketecekseniz daha yumuşak olanları, bir hafta bekletecekseniz sert olanları tercih edin. Evde olgunlaşmasını hızlandırmak için bir kâğıt torbaya koyup elma veya muzla birlikte bekletebilirsiniz.

HAFTADA NE KADAR AVOKADO TÜKETİLMELİ?

Uzmanlar yetişkin bir bireyin haftada 3 ila 5 adet orta boy avokado tüketmesini öneriyor. Günde 1 adet ya da gün aşırı yarım avokado ideal miktardır. Bir orta boy avokado yaklaşık 250 kalori olduğu için kilo kontrolü yapanların porsiyonuna dikkat etmesi gerekir. Fazla tüketim kilo alımına ve bazı kişilerde sindirim sorunlarına yol açabilir. Çocuklar için ise haftada 1-2 adet yeterlidir.

AVOKADONUN SUYU MU POSASI MI DAHA ETKİLİ?

Avokado suyu son dönemde popüler olsa da bilimsel açıdan posasıyla birlikte tüketmek çok daha faydalıdır. Posasında bulunan çözünür ve çözünmez lifler bağırsak sağlığını düzenler, kan şekerini dengeler ve kolesterolü düşürür. Suyu sıkıldığında bu liflerin büyük kısmı çöpe gider. Bu nedenle smoothie yaparken avokadoyu posasıyla birlikte blenderdan geçirmek, suyunu sıkmaktan çok daha sağlıklıdır.

AVOKADONUN KANITLANMIŞ FAYDALARI

Kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu etkisi çok güçlüdür çünkü kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterolü yükseltir. İçerdiği lutein ve zeaksantin sayesinde yaşa bağlı sarı nokta hastalığı riskini azaltır, göz sağlığını korur. Yüksek potasyum içeriğiyle kan basıncını dengeler. Folat açısından zengin olduğu için hamilelerde bebeklerin sinir sistemi gelişimine katkı sağlar. Cildi UV ışınlarından korur, saçları besler ve iltihap önleyici etkisi vardır. Kilo kontrolünde yardımcı olur çünkü uzun süre tok tutar ve kan şekerini ani yükseltmez.

AVOKADONUN AZ BİLİNEN ZARARLARI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Her şeyde olduğu gibi avokadoda da aşırı tüketim sakıncalı olabilir. Yüksek kalorili olduğu için fazla yenirse kilo aldırabilir. Lateks alerjisi olanlarda çapraz reaksiyon riski vardır, ağızda kaşıntı ve şişlik yapabilir. Karaciğer problemi olanların çok dikkatli tüketmesi gerekir çünkü bazı avokado türleri karaciğere yük bindirebilir. Ayrıca kan sulandırıcı ilaç kullananlar fazla avokado yediğinde ilaçla etkileşime girebilir. Fodmap diyeti yapanlarda sindirim rahatsızlığına yol açabilir.