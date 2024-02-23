Süper Kupa bileti nasıl bulunur?

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Kupa bileti nasıl bulunur?
Türkiye Futbol Federasyonu 2023 Turkcell Süper Kupa maçının tarihini resmen açıkladı.

TFF'ye göre, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasındaki bu büyük maç, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda yapılacak.

Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri, önce Riyad'da oynanması planlanırken 6 Aralık'ta satışa çıkmıştı.

Fakat, maçın 7 Nisan'a ertelenmesiyle biletlerin yeniden satışa sunulacağı söylendi.

Biletlerin mart ayının başında satışa çıkması bekleniyor.
Süper Kupa bileti nasıl alınır?

Süper Kupa biletleri Passolig aracılığıyla satılacak.

TARİH HENÜZ AÇIKLANMADI

Bilet satış tarihleri henüz açıklanmadı.
Süper Kupa, 7 Nisan 2024'te Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda gerçekleşecek. Maçta Galatasaray ve Fenerbahçe karşılaşacak.

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