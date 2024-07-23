Süper Kupa finalinde Beşiktaş ve Galatasaray taraftarlarının tribünleri belli oldu

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Süper Kupa finalinde Beşiktaş ve Galatasaray taraftarlarının tribünleri belli oldu

Beşiktaş ile Galatasaray arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçta taraftarların hangi tribünlerde yer alacağı belli oldu.

Süper Kupa'da tribünler belli oldu

Turkcell Süper Kupa Finali, 3 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

Saat 20.45'te başlayacak maçta taraftarların hangi tribünlerde yer alacağı belli oldu.

Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Beşiktaşımız, Turkcell Süper Kupa finalinde 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45’te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Galatasaray ile karşılaşacak.

Turkcell Süper Kupa finalinde taraftarlarımızın yer alacağı tribünler, bugün Türkiye Futbol Federasyonu Riva Tesisleri’nde Asbaşkanımız Mete Vardar’ın katılımıyla gerçekleştirilen güvenlik ve koordinasyon toplantısının ardından yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Kura çekimi sonucunda taraftarlarımız, Atatürk Olimpiyat Stadı’nın doğu ve kuzey tribünlerinde yer alacaklar."

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