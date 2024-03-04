Süper Kupa ile ilgili flaş gelişme

7 Nisan 2024 Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

TFF'den yapılan açıklamada, saat 21.00'de başlaması planlanan maçın 21.30 olarak güncellendiği ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle;

''2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında 7 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinde güncelleme yapılmıştır.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda daha önce 21.00 olarak planlanan müsabakanın başlama saati 21.30 olarak güncellenmiştir. ''