Süper Kupa paylaşımlarına soruşturma açtılar. Adalet Bakanı açıkladı

Bakan Tunç, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Riyad’da gerçekleştirilmesi planlanan Süper Kupa finalinin iptal edilmesi sonrasında sosyal medyadaki kışkırtma içerikli paylaşımlarla ilgili açıklamada bulundu.

‘‘SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR''

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç oluşturan paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler sürmektedir” sözlerini kullandı.

İşte Bakan Tunç’un paylaşımı;