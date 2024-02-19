'Süper Kupa Şanlıurfa'da. Hayırlı olsun'

Kaynak: Haber Merkezi
'Süper Kupa Şanlıurfa'da. Hayırlı olsun'
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak olan ancak ertelenen Süper Kupa maçı için ilginç bir açıklama geldi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Mustafa Çadırcı, "Süper Kupa Maçı Şanlıurfa'ya hayırlı olsun." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mustafa Çadırcı, "Süper Kupa Maçı Şanlıurfa'ya hayırlı olsun. Biraz da olsa katkım varsa sevinirim. Deprem, sel ve ekonomik sıkıntılarla mücadele eden ilimize tanıtım, turizm hareketliliğiyle çağ atlatır." dedi.

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 19 Şubat'ta Süper Kupa maçı için bir açıklama yapmıştı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medya hesaplarında "Süper Kupa iptal edildi" iddiaları yalanlanmıştır.

29 Aralık 2023'te oynanacak Süper Kupa Finali, Fenerbahçe, Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun ortak kararıyla başka bir tarihe alınmıştır.

Süper Kupa Finali'nin, iki takımın da lig ve Avrupa maçları sebebiyle fikstür sıkışıklığı yaşamaması için Nisan ayında yapılması öngörülmektedir.

Resmi açıklamalar haricindeki yalan haberlere inanmayınız.

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