Süper Kupa'dan çekilen Fenerbahçe'den ilk açıklama. 30 milyon detayı

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Kupa'dan çekilen Fenerbahçe'den ilk açıklama. 30 milyon detayı
Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçına U19 Takımıyla çıkıp, sahadan çekilen Fenerbahçe'den flaş açıklama.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa maçında sahadan çekilmelerinin ardından bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktığımız bugünde, tavrımızı özetlemek adına vurgulamak istediğimiz şey şudur ki;
“Sadece futbolda değil yarıştığımız her branşta 117 yıllık mazisiyle Türk sporuna hizmet eden, müzesinde alınterinin, emeğin izlerini taşıyan binlerce kupası olan,
30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden
Dünyanın En Büyük Spor Kulübü olarak
Dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz.”

whatsapp-image-2024-04-07-at-22-28-57.jpeg

İlgili Haberler
Ahmet Çakar Mehmet Büyükekşi'nin Süper Kupa'yı ne yapması gerektiğini açıkladı
Türk futbolunun geldiği son noktayı Sedat Kaya açıkladı
Chelsea 90+3'te yıkıldı. Lig sonuncusunu yenemedi
Chelsea 90+3'te yıkıldı. Lig sonuncusunu yenemedi
Wanda Nara'dan Süper Kupa sonrasında olay paylaşım
Galatasaray paylaştı Fenerbahçe çileden çıktı
Galatasaray'ın aslında neye alkış tuttuğunu açıkladı. Fatih Sabovic yazdı
Galatasaray kendi kendine oynayıp kendi kendine kazandı
Süper Kupa değil süper kumpanya. 'Skandal, rezalet' diyerek açıkladı. Sedat Kaya yazdı
Galatasaray'dan şok hareket. Bitiş düdüğüyle başladılar
Son dakika... Fenerbahçe sahadan çekildi
Son Haberler
Adana doluya hazırlıksız yakalandı Yerel Haberler
Adana doluya hazırlıksız yakalandı
6 yıl önce birliğinden firar eden askerin kemikleri bulundu Gündem
6 yıl önce birliğinden firar eden askerin kemikleri bulundu
Ahmet Çakar Mehmet Büyükekşi'nin Süper Kupa'yı ne yapması gerektiğini açıkladı Spor
Ahmet Çakar Mehmet Büyükekşi'nin Süper Kupa'yı ne yapması gerektiğini açıkladı
Mansur Yavaş'ın 'çorba' açıklaması yeniden gündemde: "Alay etsinler gurur duyarım" Video
Mansur Yavaş'ın 'çorba' açıklaması yeniden gündemde: "Alay etsinler gurur duyarım"
Türk futbolunun geldiği son noktayı Sedat Kaya açıkladı Spor
Türk futbolunun geldiği son noktayı Sedat Kaya açıkladı
Chelsea 90+3'te yıkıldı. Lig sonuncusunu yenemedi Spor
Chelsea 90+3'te yıkıldı. Lig sonuncusunu yenemedi
Çinli göçmen alarmı Gündem
Çinli göçmen alarmı