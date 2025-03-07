Süper Lig 27. hafta maçlarında hangi hakemler düdük çalacak

Kaynak: İHA
Süper Lig 27. hafta maçlarında hangi hakemler düdük çalacak

Trendyol Süper Lig'de 27. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında heyecan bugün, yarın, 9 Mart Pazar ve 10 Mart Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Bodrum FK, bugün Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Merkez Hakem Kurulu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla karşılaşmalarda görev alacak hakemler de duyuruldu.

HAFTANIN HAKEMLERİ

Bugün
20.30 Bodrum FK - Kasımpaşa: Mehmet Türkmen

Yarın
13.30 Kayserispor - Başakşehir: Ali Şansalan
16.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
20.30 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu

9 Mart Pazar
13.30 Sivasspor - Göztepe: Burak Pakkan
16.00 Eyüpspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Samsunspor - Adana Demirspor: Arda Kardeşler
20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Yasin Kol

10 Mart Pazartesi
20.30 Beşiktaş - Gaziantep FK: Zorbay Küçük

Son Haberler
Avrupa borsalarında satış baskısı: Düşüş devam ediyor
Avrupa borsalarında satış baskısı!
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın "Ligden düşme ihtimalimiz yüzde sıfır"
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın "Ligden düşme ihtimalimiz yüzde sıfır"
Özgür Özel'den sert çıkış! Haberi canlı yayında öğrendi…
Özgür Özel'den sert çıkış! Haberi canlı yayında öğrendi…
TÜİK duyurdu, altın zirvedeki yerini aldı!
TÜİK duyurdu, altın zirvedeki yerini aldı!
Arda Güler için ayrılık çanları çalıyor!
Arda Güler için ayrılık çanları çalıyor!