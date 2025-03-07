Süper Lig 27. hafta maçlarında hangi hakemler düdük çalacak

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında heyecan bugün, yarın, 9 Mart Pazar ve 10 Mart Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Bodrum FK, bugün Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Merkez Hakem Kurulu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla karşılaşmalarda görev alacak hakemler de duyuruldu.

HAFTANIN HAKEMLERİ

Bugün

20.30 Bodrum FK - Kasımpaşa: Mehmet Türkmen



Yarın

13.30 Kayserispor - Başakşehir: Ali Şansalan

16.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

20.30 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu



9 Mart Pazar

13.30 Sivasspor - Göztepe: Burak Pakkan

16.00 Eyüpspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Samsunspor - Adana Demirspor: Arda Kardeşler

20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Yasin Kol



10 Mart Pazartesi

20.30 Beşiktaş - Gaziantep FK: Zorbay Küçük