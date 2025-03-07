Süper Lig 27. hafta maçlarında hangi hakemler düdük çalacak

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında heyecan bugün, yarın, 9 Mart Pazar ve 10 Mart Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Bodrum FK, bugün Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Merkez Hakem Kurulu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla karşılaşmalarda görev alacak hakemler de duyuruldu.
HAFTANIN HAKEMLERİ
Bugün
20.30 Bodrum FK - Kasımpaşa: Mehmet Türkmen
Yarın
13.30 Kayserispor - Başakşehir: Ali Şansalan
16.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
20.30 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu
9 Mart Pazar
13.30 Sivasspor - Göztepe: Burak Pakkan
16.00 Eyüpspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Samsunspor - Adana Demirspor: Arda Kardeşler
20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Yasin Kol
10 Mart Pazartesi
20.30 Beşiktaş - Gaziantep FK: Zorbay Küçük