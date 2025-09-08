Süper Lig golcüsü milli maçı boş geçmedi

Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde maçlar devam ediyor. E Grubu mücadelesinde Zambiya, Fas'ı konuk ediyor.
Fas, Fenerbahçe'nin forveti Yousser En-Nesyri'nin 7. dakikada attığı golle öne geçti. Zambiya savunmasına pres yapan Fas topu kaptı.
Takım arkadaşının ayak koyduğu top, ceza sahasındaki En-Nesyri ile buluştu. Kaleci ile karşı karşıya kalan En-Nesyri, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi.
İlk yarı 1-0 Fas'ın üstünlüğüyle sona erdi.
Youssef En-Nesyri, my tap-in legend. ???????????? pic.twitter.com/VNnsV266rU— ⵣ⛰️ (@ACMKarim_) September 8, 2025