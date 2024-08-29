Süper Lig hakemine saldırı cezasız kalmadı. PFDK acımadı

Düzenleme: Kaynak: AA
Süper Lig hakemine saldırı cezasız kalmadı. PFDK acımadı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Hatayspor maçının devre arasında orta hakem Atilla Karaoğlan'a yönelik saldırısı nedeniyle Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'ye ceza yağdırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe'ye toplam 1 milyon 454 bin lira para cezasının yanı sıra ayrı ayrı maddelerden 4 ay ile 125 gün hak mahrumiyeti cezaları verdi.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'ye Atakaş Hatayspor müsabakasında akredite edilmediği alanda bulunması sebebiyle 504 bin lira, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 125 gün hak mahrumiyeti ve 350 bin lira, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle de 4 ay hak mahrumiyeti ve 600 bin lira para cezası verildi.

Kurul, Antalyaspor deplasmanında takım halinde sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle Atakaş Hatayspor'a 54 bin lira para cezası verirken, antrenör Erman Kılıç'ı da sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 1 maçtan men edip 58 bin 500 lira para cezasına çarptırdı.

Disiplin Kurulu, Çaykur Rizespor deplasmanında çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçe'ye de toplam 288 bin lira para cezası verdi.

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