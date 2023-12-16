Süper Lig hakemlerinden maçlara çıkmak için 7 şart! Manifesto ortaya çıktı

Ankaragücü Rize maçının ardından hakem Halil Umut Meler, Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca tarafından saha içinde yumruklanmıştı. Bu olay sonrası Faruk Koca ve beraberindeki 2 kişi tutuklanırken, hakemler de maçlara çıkmama kararı almıştı.

Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Mehmet Büyükekşi, "Ligler süresiz ertelendi" açıklamasını yapsa da 2 gün sonra liglerin 19 Aralık'ta yeniden başlayacağı duyurulmuştu.

Hakemler de bugün yaptıkları açıklamayla maçlara çıkacaklarını duyurmuştu.

Sports Digitale'ın Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu, hakemler bu kararı almadan önce TFF'ye bir yazı gönderdiği iddiasını ortaya attı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun özel haberine göre Süper Lig hakemleri ‘sahalara geri dönüş’ için TFF’ye verilmek üzere 7 maddelik bir manifesto hazırladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne hitaben gönderilen yazıda yazan şartlar şöyle:

1. Müsabakalarda stadyum ve seyahat sürecinde fiziki güvenliğin sağlanmasını rica ediyoruz.

2. Lig fark etmeksizin (özellikle alt liglerde görev alan hakemler için) herhangi bir şiddet veya darp olayında Federasyonun hukuk ve sağlık alanında hakemlerin yanında sorumluluk alması ve bunun talimata girmesini rica ediyoruz.

3. Disiplin talimatında hakemlere karşılık işlenen suçlarda ve maç sonu açıklamalarında, tekrarlanan cezaların katlanarak arttırılması şeklinde düzenleme yapılmasını rica ediyoruz.

4. Eğitim: Seminerler, hakemlerin eğitimi için en değerli yerlerdir. Bu kadar kaliteli ve değerli eğitmenlerimizin olduğu yerde maalesef son seminerlerden tüm hakemler kafası karışık ayrılmaktadır. Konu ile alakalı gerekli takibin ve düzenlemelerin yapılmasını rica ediyoruz.

5. Kulüp başkan veya yöneticilerinin Federasyon başkan ve yöneticileri ile yapılan hakem pazarlıkları iddiasının ivedilikle gerçek dışı olduğuna dair yazılı bir açıklama yapılması, böyle bir pazarlık yapıldıysa tarafımızın konu hakkında bilgilendirilmesini rica ediyoruz.

6. Kulüpler Birliği toplantısı sonrası futbol iklimini bozduğu ve olayların bu noktaya geldiği şeklinde iddia edilen olaylar için resmi soruşturma açılması ve bunun sonucunda gerçeklerin ortaya çıkarılarak resmi kanallardan paylaşılmasını rica ediyoruz.

7. Spor programları hakkında RTÜK ile istişare ederek somut adımların atılmasını rica ediyoruz.