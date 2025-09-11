Süper Lig kulüplerinden ortak kampanya: Aynı anda paylaşım yaptılar

Türkiye'de kulüpler ve taraftarlar arasındaki gerilime son vermek için kampanya başlattı.

Trendyol Süper Lig kulüplerinin kampanyasının ismi "Nefret yok, futbol var" olarak belirlendi.

Kulüpler Birliği Vakfı imzası taşıyan kampanya ile ilgili kulüplerin sosyal medya hesaplarından eş zamanlı olarak 15 saniyelik bir video paylaşıldı.

"DİJİTAL ZORBALIĞA KARŞI ORTAK DURUŞ SERGİLİYORUZ"

Kulüpler Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kulüpler Birliği olarak, son yıllarda giderek artan dijital zorbalık ve şiddete karşı tüm kulüplerimiz nezdinde ortak bir duruş sergilemekteyiz. Bizler futbolun birleştirici gücüne inanıyoruz. Ancak son yıllarda özellikle dijital dünyada artarak devam eden nefret söylemleri, hakaretler, tehditler ve siber zorbalık sporun bu birleştirici yönüne zarar vermektedir" denildi.

Bu tür eylemlerin tehlikeli olduğu belirtilen açıklamada, "Tüm kulüplerimizle beraber; sporun tüm paydaşlarını bu konuda daha dikkatli ve hassas davranmaya davet ediyoruz. Tüm taraftarlarımızdan, sporseverlerden ve toplumumuzdan beklentimiz; her platformda saygı, hoşgörü ve sorumluluk bilinciyle davranmalarıdır. Futbolun tüm paydaşlarına, her türlü mecrada yapılan zorbalığa karşı sesimizi yükseltiyor; sporun ruhuna yakışır şekilde saygılı ve hoşgörülü bir futbol ekosistemi için herkesi sorumlu davranmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.