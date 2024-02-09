Süper Lig maçı öncesi polis yasa dışı bahis için taraftara dağıttı

Süper Lig’in 25. Haftasında Adana Demirspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı.

Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan mücadelede Mavi Şimşekler rakibine 3-1 mağlup oldu.

Bol gollü geçen maç öncesi Adana Polisi son zamanlarda gündemden düşmeyen yasa dışı bahis olayları için stadyum önünde taraftarlarla konuştu.

Konuyla ilgili Adana Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan paylaşımda, “Yukatel Adana Demirspor ile Kasımpaşa Spor Kulübü arasında oynanan futbol müsabakası öncesinde; Yasadışı Bahis, İnternet Dolandırıcılığı, Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve UYUMA uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulunarak broşür dağıtılmıştır” ifadelerine yer verildi.