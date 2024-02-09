Süper Lig maçı öncesi polis yasa dışı bahis için taraftara dağıttı

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Süper Lig maçı öncesi polis yasa dışı bahis için taraftara dağıttı
Adana Demirspor-Kasımpaşa maçı öncesi Adana Emniyet Müdürlüğü'nden sürpriz bir uygulama geldi.

Süper Lig’in 25. Haftasında Adana Demirspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı.

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Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan mücadelede Mavi Şimşekler rakibine 3-1 mağlup oldu.

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Bol gollü geçen maç öncesi Adana Polisi son zamanlarda gündemden düşmeyen yasa dışı bahis olayları için stadyum önünde taraftarlarla konuştu.

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Konuyla ilgili Adana Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan paylaşımda, “Yukatel Adana Demirspor ile Kasımpaşa Spor Kulübü arasında oynanan futbol müsabakası öncesinde; Yasadışı Bahis, İnternet Dolandırıcılığı, Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve UYUMA uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulunarak broşür dağıtılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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