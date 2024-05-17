Süper Lig şampiyonu 3. ligde

Tarihte dün şampiyonluk kutlayan Bursaspor Kulübü, 16 Mayıs 2010’da yaşanan Süper Lig şampiyonluğunun yıl dönümüne özel paylaşımda bulundu.
Bursaspor bu sezon 3. lige düşmüştü.
3. Lig'e düşen Bursaspor Kulübü, 16 Mayıs 2010’da yaşanan Süper Lig şampiyonluğunun yıl dönümünü andı.
Bursaspor Kulübü, ’16 Mayıs 2010’ başlıklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Bugün, tertemiz şampiyonluğumuzun yıl dönümü! Anadolu devrimini gerçekleştirdiğimiz bu büyük başarıda, başta rahmetli başkanımız İbrahim Yazıcı olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.”
İlgili Haberler